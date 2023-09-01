Kocaeli ilinde bir konutun içerisinden 15 Ağustos tarihinde gerçekleşen hırsızlık olayında, 400 bin TL değerindeki ziynet eşyaları, cep telefonu ve nakit para çalındı. Hırsızlığı fark eden ev sahibi, durumu hemen polise bildirdi.

Polis ekipleri olayın ardından hızla harekete geçerek detaylı bir araştırma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda, B.K. ve Ö.F.G. adlı iki şüphelinin hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi.

29 Ağustos tarihinde Bursa'da gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla, söz konusu şüpheliler yakalandı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü ve ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Ö.F.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık mağduru ise adaletin yerini bulmasından dolayı bir nebze olsun rahat nefes aldı.