Belediye kanunu çerçevesinde 2024 yılında belediye başkanlarının aldığı maaş tabloları da değişti. Yüksek kademeli devlet memurları statüsünde olan belediye başkan maaşları son günlerde en çok merak edilen soruların başında geliyor.

Milyonlarca lira seçim bütçesi yapılarak belediye başkanlığını kazanmak için yola çıkan partiler, bağlı bulundukları belde, ilçe, il ve büyükşehirlerde büyük seçim kampanyası yürütüyorlar. 5 yıl boyunca kendilerine en iyi hizmeti vereceğine inanan adayları sandıklarda oylayan vatandaşlar, seçtikleri başkanların ne kadar maaş aldıklarını ise bilmiyorlar.

MAAŞLAR NASIL HESAPLANIYOR?

Belediyelere ilişkin düzenlenen kanuna göre nüfus verilerine göre belirlenen katsayı ile devlet memurlarına verilen katsayı çarpılarak belediye başkan maaşları hesaplanıyor. Bu nedenle belediye başkan maaşları belde, ilçe, il ve büyükşehirlerde farklılık gösteriyor. Hesaplamalar brüt olarak ortaya çıkıyor. Tavan(en yüksek) ve taban(en düşük) aylıklar belirlendikten sonra net maaşı başkanlar bu iki seçenek üzerinden kendisi belirliyor.

İLÇE VE İLLERDE BELEDİYE BAŞKANLARI NE KADAR MAAŞ ALIYOR

Araştırmalarımıza göre Türkiye genelinde ilçelerde görev yapan belediye başkanlarının aldığı maaş ortalaması ise şu şekilde.

- Nüfusu 10 bine kadar küçük ilçelerde başkan maaşları; 110 bin TL

- Nüfusu 50 bine kadar olan ilçelerde başkan maaşları; 120 bin TL

- Nüfusu 100 bine kadar olan ilçelerde başkan maaşları; 125 bin TL

- Nüfusu 500 bine kadar olan ilçelerde başkan maaşları; 130 bin TL

- Nüfusu 1 milyona kadar olan illerde başkan maaşları; 135 bin TL

- Nüfusu 2 milyona kadar illerde başkan maaşları; 140 bin TL

- Nüfusu 2 milyonun üzerinde olan illerde başkan maaşı; 150 bin TL arasında değişiklik gösteriyor. Bu maaşlar ortalama alınan maaşlar olarak göze çarpıyor. En yüksek maaşlar belediye başkanlarının tavan uygulaması halinde büyük illerde 200 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

Bu hesaplamalara bakıldığında İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın 2024 yılı itibariyle alacağı maaşın 130 bin TL civarında olduğu tahmin ediliyor.

BURSA- ANKARA –İSTANBUL BELEDİYE BAŞKANLARI NE KADAR MAAŞ ALIYOR

Araştırmalarımıza göre Büyükşehir Belediye Başkanlarının maaşları ise 150 bin TL ile 225 bin TL arasında değişiyor.

Buna göre nüfusu 2 milyonun üzerinde ulan Bursa, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının aldığı maaş en düşük 190 bin en yüksek ise 225 bin TL olarak hesaplandı.