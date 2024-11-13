Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Ersoy, "ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi"nin belirlendiğini ifade ederek, "Hayırlı olsun. Sınavlara girecek tüm adaylara başarılar diliyorum." dedi.

Başkan Ersoy’un paylaştığı bilgilere göre, YKS 21-22 Haziran 2025'te yapılırken, 2025-KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) 7 Eylül 2025'te, A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde uygulanacak.

ÖSYM'nin 2025 yılı sınav takvimine "https://osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.