Hacı Yusuf Şahin Camii bahçesinde Yedi Hilal İnegöl Derneği ile İnegöl İyilik Hareketi Derneği ve Suriyeli Muhacirlerin katkılarıyla iftar düzenlendi. İftar menüsünde çorba, lahmacun, simit, peynir, hurma, ayran ve su vardı.

İftarın ardından Yedi Hilal İnegöl Derneği tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

“Ramazan’ın bereketi aynı sofrada buluşturdu bizi… Yusuf Şahin Camii avlusunda kurulan Medine usulü iftar sofrasında; kardeşliği, paylaşmayı ve Ramazan’ın huzurunu birlikte yaşadık. Bu güzel buluşma, Yedi Hilal İnegöl Şubesi ve İnegöl İyilik Hareketi Derneği organizasyonuyla gerçekleşti. Dualarımız bir, lokmamız bir, kalplerimiz bir oldu… Katkı sağlayan Suriyeli muhacir kardeşlerimize gönülden teşekkür ederiz. Rabbim birlik ve muhabbetimizi daim eylesin.”