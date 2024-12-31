Yeni yılda elektrik faturalarındaki düzenleme devreye giriyor.

Artık aylık 417 kilovatsaatlik tüketim, aboneler için sınır olacak. Bu sınırın aşılması durumunda, tüketicilere destek sağlanmayacak ve gerçek maliyetler faturaya yansıyacak.

Bu değişiklik, şubat ayında başlayarak yüksek elektrik tüketenlerin faturalarının artmasına neden olacak.

Ancak camiler, cemevleri ve AFAD barınma merkezleri bu düzenlemenin dışında tutulacak.

Tüketicilere, iş yeri dışında yapılan satışlarda, kısa mesaj ya da elektronik posta gibi yöntemlerle cayma hakkını kullanma imkanı verilecek.

Bu düzenleme, kapıdan satışlarda tüketici haklarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Çalışanların yemek bedelleri yalnızca nakit ödemeyle sınırlı kalmayacak.

Nakit, yemek kartı veya çek-kupon gibi ödeme araçları kullanılabilecek.

Ayrıca, daha önce yemek ücretlerinde hesaplama için kullanılan asgari ücret formülü kaldırılarak, günlük yemek bedeli esas alınmaya başlandı.

Kamuda çift maaş uygulamasına son verilecek. Kamu çalışanları artık yalnızca bir yerden maaş alabilecek.

Ayrıca, huzur hakkı, ücret veya ikramiye adı altında ödeme yapılmayacak.

Sıfır Atık Projesi kapsamında hayata geçirilen "Depozito Yönetim Sistemi" ile ambalajlar geri dönüşüme kazandırılacak.

Şişe ya da kutu başına 25 kuruş depozito ödenecek.

Ayrıca, alışverişlerde kullanılan plastik poşetin fiyatı 25 kuruştan 50 kuruşa çıkarıldı.

Yeni yıl ile birlikte Elektronik İlan Doğrulama Sistemi devreye girecek.

Konut satmak ya da kiralamak isteyenler, e-Devlet üzerinden gayrimenkullerini seçip emlakçılarına yetki verecek.

Yetki belgesi olmayan emlakçılar ilan veremeyecek ve belge olmadan ilan verenlere 25 bin TL ceza uygulanacak.

2025 yılında tapu müdürlüklerinde eski kimlik kartlarıyla işlem yapılması yasaklanacak.

Yurt dışına çıkarken alınan fiziki harç pullarının kullanımı sona erecek.

10 Ocak'a kadar alınan harç pulları kullanılabilecek.

İlkokul birinci sınıflarına yönelik karne uygulaması da kaldırıldı.

Öğrencilere artık karne yerine gelişim raporu verilecek.

Kuyumcular için de yeni bir dönem başlıyor.

185 bin TL'yi aşan alışverişlerde kimlik ibrazı zorunlu hale geldi.