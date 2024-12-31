2024 yılında yatırım araçları arasında en yüksek getiriyi, yüzde 53,16'lık artışla Cumhuriyet altını sağladı. Altının gram fiyatı yüzde 51,63 oranında yükselirken, BIST 100 endeksi yüzde 31,60, dolar/TL yüzde 19,63 ve Euro/TL yüzde 12,51 artış gösterdi.

Borsa İstanbul'da işlem gören BIST 100 endeksi, 2023 yılını 7.470,18 puanla tamamlarken, 2024 yılının sonunda 9.830,56 puana ulaştı. Endeksteki yıllık artış, 2.360,38 puanlık bir yükselişe karşılık gelirken, yüzde 31,60 olarak kaydedildi.

Altın piyasasında da dikkat çekici bir yıl yaşandı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, 2024 yılı boyunca yüzde 51,63 artış gösterdi. Geçen yılın sonunda 1.962 lira seviyesinde olan gram altın, 2024 yılının son işlem gününde 2.975 liraya yükseldi.

Cumhuriyet altını ise 2023 yılında 13 bin 176 liradan işlem görürken, 2024 yılı sonunda 20 bin 180 liraya çıkarak yüzde 53,16 oranında değer kazandı ve yılın en kazançlı yatırım aracı oldu.

Döviz kurları da yükselişini sürdürdü. ABD doları, 2023 yılındaki 29,5550 lira seviyesinden 2024 yılında 35,3580 liraya çıkarak yüzde 19,63'lük bir artış yaşadı. Euro ise yıl sonunda 36,7510 lira seviyesine ulaşarak yıllık bazda yüzde 12,51 oranında yükseldi.

Bu sonuçlarla birlikte, 2024 yılı, hem yerel yatırımcılar hem de uluslararası piyasa dinamikleri açısından dikkat çekici bir ekonomik performansa sahne oldu.