Edinilen bilgiye göre, Karıncalı Mahallesi'nde E.G. adlı kişi dün akşam saatlerinde çocuğunun sünnet töreninde konuklara tavuklu pilav ikramında bulundu. Fakat yaklaşık 1 saat sonra onlarca vatandaş gıda zehirlenmesi şüphesiyle Orhaneli Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, durumdan etkilenen 367 kişinin gece saatlerinde Orhaneli Devlet Hastanesi’nin haricinde farklı hastanelere de başvurduğunu, Orhaneli Devlet Hastanesi’ne gidenlerden 74'ünün ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere nakledildiğini, büyük çoğunluğunun şifa ile taburcu edildiğini, tedavisi süren 23 hastanın ise genel durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Yetkililer, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortak hareket edilerek gıda numunesi alındığını, Orhaneli İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince de su numunelerinin toplandığını ve jandarmanın olayla alakalı tahkikat başlattığını ifade ettiler.