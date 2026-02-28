Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlü vatandaşlara yönelik hibe desteği kapsamında 2026 yılı ikinci dönem başvurularının başladığını açıkladı.

Işıkhan, kendi işini kurmak, mesleki eğitim almak, işe uyum projelerine katılmak, destekli istihdam ve korumalı iş yeri projeleri aracılığıyla çalışma hayatında yer almak isteyen dezavantajlı gruplara destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

Işıkhan, NSosyal hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Engelli vatandaşlarımızın kendi işini kurma projelerine 735 bin liraya kadar hibe desteği, eski hükümlü vatandaşlarımızın kendi işini kurma projelerine 550 bin liraya kadar hibe desteği, korumalı iş yeri projelerine 905 bin liraya kadar kuruluş sermayesi desteği sağlıyoruz. Ayrıca, işe yerleştirme ve iş yerine uyum, mesleki eğitim ve rehabilitasyon, destekli istihdam, destek teknolojilerine yönelik projelerine de üst sınır olmaksızın destek veriyoruz." İfadelerine yer verdi.

Hibe desteği için son başvuru tarihi 13 Mart olarak açıklandı. Destek programına ilişkin ayrıntılı bilgilere “http://iskur.gov.tr” ve “http://engelsiz.iskur.gov.tr adreslerinden ulaşılabiliyor.