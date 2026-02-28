Uzun yıllardır araç muayenesinde tek yetkili olan TÜVTÜRK’ün sözleşmesi sona eriyor. İhaleyi kazanan Turka, 2027’den itibaren Türkiye genelinde muayene hizmetlerini üstlenecek. Mevcut sistemdeki eksiklikleri gidermeyi amaçlayan şirket, Şubat 2026’dan itibaren operasyon hazırlıklarını hızlandırdı ve devir teslim öncesi altyapı ile personel eğitimlerini tamamlamayı planlıyor.

Lothar Geilen’nin açıklamasına göre, hizmet kalitesini artırmak için istasyon sayısı artırılacak. İlk etapta 250 sabit ve 80 mobil istasyon kurulacak. Toplam 850 hatla hizmet verilecek ve böylece istasyon başına düşen araç yoğunluğu dengelenecek, hükümetin talep ettiği kapasite artışı sağlanacak.

Yeni sistemin temel hedefi, araç başına düşen işlem süresini en az yüzde 10 oranında azaltmaktır. Gelişmiş otomasyon teknolojilerinin sisteme entegre edilmesiyle, fiziki kontrollerin hızı artırılacak. Ağır vasıtalar için mevcut sistemde 45 dakika süren işlemlerin, yeni dönemde 20 dakikaya indirilmesi hedefleniyor. Bu zaman tasarrufu, istasyonlardaki günlük araç kabul kapasitesinin de doğrudan artmasını sağlayacak.

Teknolojik Değişimlerin Sürücülere Avantajı Ne Olacak?

Otomasyon ve dijital veri girişi sistemleri sayesinde, insan kaynaklı hataların ve gereksiz bekleme sürelerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Randevu sistemindeki tıkanıklıkların, daha fazla hat ve teknolojik altyapı ile çözülmesi planlanıyor. Sürücüler, istasyonlarda geçirdikleri toplam sürenin kısalmasıyla daha verimli bir hizmet alabilecekler. Başta yoğun şehirlerdeki istasyonlarda hissedilecek olan bu hızlanma, sistemin öncelikli vaatleri arasında yer alıyor.