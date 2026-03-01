Sabah itibarıyla gram altının alış fiyatı 7.742,32 lira, satış fiyatı ise 8.017,98 lira olarak kaydedildi.
22 ayar altın 7.078,92 liradan alınırken 7.559,19 liradan satılıyor. 14 ayar altında ise alış fiyatı 4.267,49 lira, satış fiyatı 5.685,76 lira seviyesinde bulunuyor.
Çeyrek altın 12.683 liradan alıcı bulurken 13.089 liradan satışa sunuluyor. Eski çeyrek altının alış fiyatı 12.528 lira, satış fiyatı ise 12.969 lira olarak açıklandı.
Yarım altın 25.367 liradan alınırken 26.162 liradan satılıyor. Tam altının alış fiyatı 50.578 lira, satış fiyatı ise 52.077 lira seviyesinde işlem görüyor.
