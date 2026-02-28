Ekonomik dalgalanmalar nedeniyle prim borçlarını ödemekte güçlük çeken ve icra tehdidiyle karşı karşıya kalan işletmelere yönelik beklenen kolaylıklar hayata geçirildi. Sosyal Güvenlik Kurumu, prim borcu olan esnafların istihdam teşviklerinden faydalanmasını ve kamu ihalelerine katılmasını engelleyen taksitlendirme koşullarını önemli ölçüde gevşetti. Yayımlanan yeni genelge ile birlikte ödeme planlarında çok daha esnek bir yapıya geçiş yapıldı ve borçlu vatandaşların ticari faaliyetlerini sürdürebilmeleri adına büyük bir kolaylık sağlandı.

Teminatsız Limit 250 Bin Liraya Yükseldi

Hayata geçirilen yeni düzenlemenin en dikkat çekici noktalarından biri teminat zorunluluğunda yapılan köklü değişiklik oldu. Daha önce 50 bin lira olarak uygulanan teminatsız taksitlendirme limiti alınan yeni karar ile tam 250 bin liraya kadar çıkarıldı. Yani toplam borcu 250 bin lirayı aşmayan borçlular hiçbir ek teminat sunmak zorunda kalmadan taksitlendirme imkanından faydalanabilecek. Borcu bu sınırı aşan kişiler ise toplam borçtan 250 bin lira düşüldükten sonra kalan tutarın sadece yarısı kadar teminat göstererek işlemlerini kolayca tamamlayabilecek. Ayrıca vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla ilk altı taksit için kademeli bir ödeme planı talep etme hakkı da getirildi. Bu sayede borçlular sürece düşük tutarlı taksitlerle başlayıp ilerleyen aylarda tam ödeme yapma şansı yakalayacak.

Ticari faaliyetlerin aksamasını önlemek ve resmi işlemlerin sorunsuz devam etmesini sağlamak için kritik öneme sahip borcu yoktur belgesiyle ilgili de önemli bir adım atıldı. Yeni düzenlemeyle, esnaf ve tarım sigortalısı vatandaşlar, borçlarını taksitlendirdikleri anda bu belgeyi anında alabiliyor.

Öte yandan ödeme güçlüğü çekenler için taksit aksatma hakkı da iyileştirildi. Bir takvim yılı içerisinde daha önce üç olan aksatma hakkı dörde yükseltildi. Dördüncü gecikme yaşandığında yapılandırma anlaşması bozulacak olsa da bu ek hak esnafa rahat bir nefes alma payı bırakıyor. Düzenlemeden faydalanmak isteyenlerin bağlı bulundukları il veya ilçe müdürlüklerine yazılı bir dilekçe ile başvuru yapması ve ilk taksiti ödeyerek süreci başlatması yeterli kabul ediliyor.