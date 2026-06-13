2026 LGS sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığının bu yıl yayımlamış olduğu kılavuza göre 10 Temmuz'da ilan edilecek.
2026 yılı sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi:
10 Temmuz 2026 - Merkezî sınav puanlarının ilanı
10 Temmuz 2026 - Tercihlere esas kontenjan tablolarının ilanı
13-24 Temmuz 2026 - Özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların işlemlerinin ve kayıtlarının tamamlanması
13-24 Temmuz 2026 - Yerleştirme işlemleri için tercihlerin alınması
5 Ağustos 2026 - Yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilan edilmesi
5-7 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvurularının alınması
10 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının ilanı
10-12 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvurularının alınması
14 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarının ilanı
17-21 Ağustos 2026 - Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvurularının alınması
24 Ağustos 2026 - İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları yerleştirmelerinin tamamlanması