Açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlikte farklı dönemlerden mezunlar yıllar sonra yeniden bir araya gelerek okul günlerine dair hatıralarını tazeledi. Katılımcılar eski arkadaşları ve öğretmenleriyle hasret giderirken, okul bahçesinde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Program kapsamında hazırlanan anı defterine mezunlar, okul yıllarında yaşadıkları unutulmaz hatıralarını yazdı. Katılımcılara pilav ikramı yapılırken, gün boyunca samimi ve duygusal anlar yaşandı.

Demirtaşpaşa Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ardıç, birliktelik gününün kendileri için büyük anlam taşıdığını belirterek, "1974 yılından bu yana bu serüvenin içindeyim. Bugün son değil, her şeyin başlangıcı. Düzenlenen birliktelik günlerinin tamamına katıldım. Şimdi de dernek yönetiminde görev alarak hizmet etmeye ve misafirlerimizi karşılamaya çalışıyoruz. Başta Dernek Başkanımız Atilla Zeytinci ile Okul Müdürümüz Celal Ulusoy olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Daha nice güzel birliktelik günlerinde buluşmayı diliyorum" dedi.

83 yaşındaki öğretmen öğrencileriyle hasret giderdi

Etkinliğin en dikkat çeken isimlerinden biri ise İzmir'den Bursa'ya gelen 83 yaşındaki emekli öğretmen Rıfkı Şahin oldu. Demirtaşpaşa Meslek Lisesi'nde 1971 yılında göreve başladığını ve 1980 yılında okuldan ayrıldığını belirten Şahin, yıllar sonra öğrencileriyle yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

Etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ve hatıra görüntülerinin alınmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA