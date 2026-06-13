AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, yeni stadyumun yalnızca bir spor tesisi olmadığını vurgulayarak, projenin gençlere, sporculara ve geleceğe yapılan önemli bir yatırım olduğunu söyledi. Modern yapısı ve çok yönlü kullanım alanlarıyla ilçenin sportif, sosyal ve kültürel yaşamına uzun yıllar hizmet edeceğini kaydeden Durmuş, tesisin farklı spor branşlarına sağlayacağı katkılarla İnegöl’ü bölgenin önemli spor merkezlerinden biri haline getireceğini belirtti.

Açıklamasında projeye destek veren isimlere de teşekkür eden Mustafa Durmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Müdürü Süleyman Şahin, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’a katkılarından dolayı şükranlarını sundu.

Durmuş, ayrıca sürecin her aşamasında görev alan kurumlara, bürokratlara ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, ihale sürecinin tamamlanmasının ardından çalışmaların en kısa sürede başlamasını temenni etti.

Yeni stadyumun gençlerin sporla daha fazla buluşmasına imkan sağlayacağını ifade eden Durmuş, yatırımın İnegöl’ün marka değerine önemli katkılar sunacağını belirterek projenin şimdiden hayırlı olmasını diledi.

AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, açıklamasını, “Birlik ve beraberlik içerisinde İnegölümüz için çalışmaya, yeni eserler ve hizmetler üretmeye devam edeceğiz” sözleriyle tamamladı.