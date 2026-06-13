ChatGPT'nin ve benzerlerinin karşı karşıya olduğu en büyük suçlamalardan biri de kullanıcıların kendini kaybederek, sohbet robotunu kız ya da erkek arkadaşı gibi konuşmasıydı. Kullanıcıların hayal dünyasında yaşamasına neden olan bu yaklaşım yeni güncellemelerle biraz değiştirilse de halen bir sorun olarak görülüyor. Apple ise bunu farklı şekilde yapacağını özellikle belirtiyor.

Apple yöneticileri Craig Federighi ve Greg Joswiak, WWDC 26'nın ardından verdikleri bir röportajda şirketin Siri, Apple Intelligence ve yapay zekanın günlük yaşamdaki artan rolüne ilişkin vizyonlarından bahsettiler.

Mostly Human podcast'inde gerçekleşen sohbette , her iki yönetici de Apple'ın yapay zekaya yaklaşımını, insanların teknolojideki hızlı değişimler konusunda neden belirsizlik hissettiğini ve Siri'yi mevcut birçok yapay zeka sohbet robotundan farklı kılan şeyin ne olduğunu açıkladılar. Burada özellikle üzerinde durulan konu ise Siri'yle diğer yapay zeka sohbet botlarından farklı olarak duygusal bağ kurulamayacak olmasıydı.

Apple, yeni Siri ile kullanıcıların arasındaki iletişimin duygusal bağ odaklı değil, sohbet botunun kullanıcılara yardımcı olduğu bir ilişki kurulmasını istiyor.

Yani kullanıcılar isteseler bile Siri ile sevgili gibi konuşamayacaklar. Eğer Siri ile sınırları aşan konuşmalarda bulunursanız otomatik olarak iletişimi sonlandıracak.Apple yazılım mühendisliği şefi Craig Federighi, mevcut sohbet robotlarında olan etkileşimi devam ettirme ve yanlış da olsa kişinin söylediğini tekrarlama gibi sorunların Siri'de olmayacağını vurguluyor. Yeni Siri belirtildiğine göre direkt kullanıcılara yardımcı olmak, işleri halletmek ve dünyayı öğrenmek için kullanılacak.