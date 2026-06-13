Araç kamerasına yansıyan görüntülerde bazı sürücülerin ters yönde ilerlediği, trafik kurallarını hiçe sayarak makas attığı ve motosiklet sürücülerinin trafikte ön kaldırarak tehlikeli hareketler yaptığı görüldü. Birçok noktada kaza tehlikesi atlatan sürücü, yaşadığı anları kayıt altına alarak trafikteki sorumsuzluğu gözler önüne serdi.

Görüntülerde özellikle yoğun trafik akışı içerisinde yapılan ani şerit değişiklikleri ve kontrolsüz hareketlerin hem sürücülerin hem de yayaların can güvenliğini tehlikeye attığı dikkat çekti. Kurallara uyan sürücünün bir gün içerisinde karşılaştığı ihlaller, trafikteki bilinçlenmenin önemini bir kez daha ortaya koydu.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri kurallara uymayan sürücüleri tek tek tespit etti. 3 sürücüye toplam 146 bin TL cezai işlem uygulandı.