Sınav döneminde öğrencilerin ihtiyaçlarını gözeten Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Merkezleri’nde sunduğu modern ve konforlu çalışma alanlarıyla gençlere verimli bir ders çalışma ortamı sağlıyor. Ayrıca sınav haftası boyunca öğrencilere ücretsiz çorba ikramında bulunularak yoğun çalışma temposunda gençlere destek olunuyor.

Gençlerin bu yoğun temposunda Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Görükle Gençlik Merkezi’ni ziyaret ederek sınava hazırlanan öğrencilerle bir araya geldi. Geleceğimiz olan gençlerle sohbet eden Başkan Vekili Biba, onların talep ve önerilerini dinledi.

"Her zaman yanınızdayız"

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerin her zaman yanında olduklarını ifade eden Başkan Vekili Biba, eğitim hayatlarında karşılaştıkları sorunlarla yakından ilgilenmeye devam edeceklerini belirtti. Sınava hazırlanan tüm öğrencilere başarı dileklerini ileten Başkan Vekili Biba, gençlerin geleceğe en iyi şekilde hazırlanabilmeleri için desteklerini sürdüreceklerini söyledi.

Kaynak: İHA