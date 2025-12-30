İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla ilgili bilgi verdi. Bakan Yerlikaya’nın paylaşımına göre, 21 ilde bu sabah Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 357 DEAŞ şüphelisi yakalandı. Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüklerince yürütüldü.

Operasyon yapılan iller arasında Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Bingöl, Çorum, Denizli, Erzincan, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kastamonu, Kilis, Konya, Muğla, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Van yer aldı.

Yerlikaya, paylaşımında, "Bu vatanı terörle dize getirmeye çalışanlara bugüne değin nasıl fırsat vermediysek, bundan sonra da asla fırsat vermeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.