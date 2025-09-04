Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yakalanan şüphelilerden 25’inin tutuklandığını, 7’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını, diğerlerinin ise işlemlerinin sürdüğünü belirtti.

Operasyonların Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Aydın, Bursa, Çankırı, Denizli, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Nevşehir, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Uşak ve Yalova’da gerçekleştirildiğini aktaran Yerlikaya, gözaltına alınan kişilerin terör örgütünün “bilişim yapılanması” ve “güncel yapılanması” içinde faaliyet yürütmek, örgüt sorumluları ile irtibatlı olmak ve “Gaybubet Evi” olarak adlandırılan hücre evlerinde barınmak suçlarından arandıklarını ifade etti.

Yerlikaya ayrıca, operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan kişilerin de yakalandığını açıkladı.

Valiler, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, İl Emniyet Müdürleri ve polisleri tebrik eden Yerlikaya, “Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.