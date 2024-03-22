Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü, özel çocukların katıldığı ve “farkındalık” vurgusuyla hazırlanan anlamlı etkinlikle kutlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 21 Mart Down Sendromlular Günü’nde anlamlı bir buluşma gerçekleştirildi. Büyükşehir’in eğitmenleri düzenlenen etkinlikte arasında müzik dinletileri, dans gösterileri ve el sanatları sunumuna yer verdi. Büyükşehir’in özel çocukları, birlikte geçirdikleri keyifli zamanın yanı sıra, yapılan “farkındalık” vurgusuyla yılın en anlamlı etkinliklerinden birinde buluştu.