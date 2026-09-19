Masadaki model: Giriş yılına göre kademeli yaş ve prim artışı

Kulislerde konuşulan ve dernek tarafından savunulan taslak modele göre, işe başlama tarihine bağlı olarak yaş ve prim gününün aşamalı olarak yükseltilmesi öngörülüyor. Önerilen formülde; 9 Eylül 1999 ile 2000 yılları arasında ilk tescili bulunan kadın çalışanların 43 yaşında ve 6 bin 400 prim günüyle, erkek çalışanların ise 45 yaşında yine 6 bin 400 günle emekli olabilmesi talep ediliyor. Takip eden her takvim yılı için emeklilik yaşının birer yıl, gereken prim miktarının ise 75 gün artırılması planlanırken; 2008 yılında sisteme dahil olanlarda sınırın kadınlar için 51 yaş ve 7 bin gün, erkekler için ise 53 yaş ve 7 bin güne ulaşması hedefleniyor.

Uzman isim 2027 yılını işaret etti

Sürece ilişkin öngörülerini aktaran SGK Uzmanı Ersin Bayav, beklenti içindeki sigortalılar için 2027 yılını işaret etti. Olası bir yasal çalışmanın kademeli geçiş formülü üzerinden kurgulanabileceğini ifade eden Bayav, bu sayede 1999-2008 döneminde istihdama katılan yüz binlerce kişinin aşama aşama sisteme dahil edilebileceğini kaydetti.

EMADDER'in talep ettiği kademeli emeklilik tablosu

Derneğin hayata geçirilmesini istediği yaş ve prim dağılımı şu şekilde sıralanıyor:

09.09.1999 – 2000 arası sigorta girişi olanlar: Kadın 43 yaş / 6.400 gün — Erkek 45 yaş / 6.400 gün

2001 sigorta girişi olanlar: Kadın 44 yaş / 6.475 gün — Erkek 46 yaş / 6.475 gün

2002 sigorta girişi olanlar: Kadın 45 yaş / 6.550 gün — Erkek 47 yaş / 6.550 gün

2003 sigorta girişi olanlar: Kadın 46 yaş / 6.625 gün — Erkek 48 yaş / 6.625 gün

2004 sigorta girişi olanlar: Kadın 47 yaş / 6.700 gün — Erkek 49 yaş / 6.700 gün

2005 sigorta girişi olanlar: Kadın 48 yaş / 6.775 gün — Erkek 50 yaş / 6.775 gün

2006 sigorta girişi olanlar: Kadın 49 yaş / 6.850 gün — Erkek 51 yaş / 6.850 gün

2007 sigorta girişi olanlar: Kadın 50 yaş / 6.925 gün — Erkek 52 yaş / 6.925 gün

2008 sigorta girişi olanlar: Kadın 51 yaş / 7.000 gün — Erkek 53 yaş / 7.000 gün