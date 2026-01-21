Gram altın alışta 6.814 lira, satışta ise 6.902 lira seviyesinden işlem görüyor. 22 ayar altın alışta 6.231 lira, satışta 6.519 lira olarak kaydedildi.
Piyasada 14 ayar altının alış fiyatı 3.775 lira, satış fiyatı ise 4.974 lira düzeyinde bulunuyor. Çeyrek altın alışta 11.165 lira, satışta 11.259 liradan alıcı bulurken, eski çeyrek altın alışta 10.960 lira, satışta 11.053 lira olarak işlem görüyor.
Yarım altın alışta 22.330 lira, satışta 22.519 lira seviyesinde seyrederken, tam altın alış fiyatı 44.523 lira, satış fiyatı ise 44.866 lira olarak kaydedildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ