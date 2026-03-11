Kamu ve özel bankalar, emekli maaşını kendi bünyelerine taşıyan müşteriler için promosyon yarışını sürdürüyor. Mart 2026 itibarıyla birçok banka nakit promosyon tutarlarını güncellerken, ek kampanyalarla toplam promosyon ödemeleri önemli ölçüde arttı.

TEB

Maaş Bandı Nakit Promosyon Ek Promosyon Toplam Promosyon

0-10.000 TL 5.000 TL 9.000 TL 14.000 TL

10.000-15.000 TL 8.000 TL 9.000 TL 17.000 TL

15.000 TL ve 20.000 TL 10.000 TL 9.000 TL 19.000 TL

20.000 TL ve üzeri 12.000 TL 9.000 TL 21.000 TL

AKBANK

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını Akbank'a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt eden veya mevcut promosyon taahhüdünü yenileyen emekliler, 15.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabiliyor.

Ek olarak kampanya döneminde Akbank vadesiz hesabından veya Axess ya da Wings kredi kartından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 1.000 TL, toplam 5.000 TL;

Davet koduyla mobilden Akbanklı olup SGK emekli maaşını taşıyan yakınlarından toplam 5.000 TL.

Kredi kartı harcamasına toplam 5.000 TL olmak üzere 30.000 TL'ye varan nakit ödül fırsatından yararlanabiliyor.

VAKIFBANK

1 aylık emekli maaşı tutarı;

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL, 15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL, 20.000 TL ve daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL.

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Brüt Maaş Tutarı;

10.000 TL - 14.999,99 TL olanlara 8.000 TL

15.000 TL - 19.999,99 TL olanlara 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri olanlara 12.000 TL promosyon ödenmektedir.

SGK’dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altı olan hak sahipleri de başvurmaları halinde 5.000 TL promosyon ödemesi alacak.

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası’ndan alan emeklilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

Promosyon ödemesi emekli maaş tutarına göre değişmekte olup 5 bin TL’den başlayıp, 12 bin TL’ye kadar yapılmaktadır.

İlk kez emekli olan veya maaşını Ziraat’e taşıyanlara 40 bin TL, 12 ay vadeli faizsiz kredi imkanından yararlanabilmektedir. Ayrıca ücretsiz HGS etiketi verilmektedir.​

Mevcut emekliler de yılda iki kere 25 bin TL’ye kadar 3 taksitli faizsiz nakit avanstan yararlandırılmaktadır.

Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan veya almaya başlayacak emeklilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

YAPI KREDİ

Yapı Kredi, SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren emeklilere 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunmaktadır.

Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan bir aylık net geliri;

9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL,

10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL,

15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL,

20.000 TL'nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.

Promosyon tutarı; fatura ödeme talimatı, bireysel kredi kartı kullanımı, dijital bankacılık ve mobil üzerinden yapılan işlemlere göre 30 bin TL’ye kadar çıkmaktadır.

19 Eylül 2025 – 31 Mart 2026 tarihleri arasında SGK Promosyon Taahhüdü veren tüm emekliler 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek.

GARANTİ BANKASI

15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, üstüne Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus sizi bekliyor.

ING

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING'ye taşıyan emeklilere, maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon ödemesi yapılmaktadır.

1 aylık toplam gelir/aylık tutarı,

10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL emekli maaş promosyonu,

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL emekli maaş promosyonu,

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL emekli maaş promosyonu,

20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit emekli maaş promosyon ödenmektedir.

Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 28.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanılabilmektedir.

Kampanya 1 - 31 Mart 2026 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir.

DENİZBANK

Emekli maaşı 0-9.999 TL arasında olanlara 5 bin TL, 10.000 - 14.999 TL arasında olanlara 8 bin TL, 15.000 - 19.999 TL arasında olanlara 10 bin TL, 20 bin TL ve üzerinde olanlara 12 bin TL ödeme yapmaktadır.

12.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren Kredili Mevduat Hesabı, Otomatik Fatura Talimatı ve aktif Kredi Kartı kullanan emeklilere maaş tutarına göre 15.000 TL'ye varan ek promosyon fırsatı sunulmaktadır.

Böylece DenizBank’ın emeklilere ödediği promosyon tutarı 27.000 TL'ye kadar çıkmaktadır.

Kampanya, 30 Ekim 2025 ile 31 Mart 2026 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile DenizBank’tan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.