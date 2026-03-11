Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyelerinin bayram öncesi yatırılacağını, ayrıca bu aya özel emekli maaşı ödemelerinin öne çekilerek 14 Mart'tan itibaren yapılacağını duyurdu.

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli mesajlar verdi. İstiklal Marşı'nın Türk milletinin kurucu yapı taşı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı "Türk'ün hürriyetine dokunulamaz. İstiklal Marşı Hürriyet iradesinin manifestosudur" dedi.

Cumhurbaşkanı, İran konusundaki açıklamaları temkinli olarak yaptığının altını çizerek "Türkiye'yi ateşten korumak için temkinliyiz. Türkiye çevresindeki krizlere duyarsız kalamaz. Bu savaş büyümeden durdurulmalıdır. Diplomasiye şans tanınırsa bunu başarmak mümkün" dedi.