BU SEÇİM YÜZYILIN SEÇİMİ

Ziyarette açıklamalarda bulunan İlçe Başkanı Durmuş, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Türkiye Yüzyılı’ olarak adlandırdığı 14 Mayıs seçimlerine çok az bir zaman kaldı. 2001 yılında Cumhurbaşkanımız tarafından kurulan AK Partimiz, 2002 yılından bu yana girdiği tüm seçimlerde öncelikle Allah’ın yardımı ve milletimizin de destekleri ile birinci parti olarak çıktı ve aziz milletimize hizmet etmeye devam ediyor. Bizler için bütün seçimler çok önemliydi. Sizlerin desteği ile 2023 seçimlerine de ulaştık. Önümüzde yüzyılımızın en önemli seçimi var. Bizler için olmak ya da olmamak olarak adlandırdığımız, aziz milletimizin bu kazanımlarını kaybetmemesi açısından, milletimiz için çok önemli olan bir seçime girmek üzereyiz. Sizlerden istirhamımız bugüne kadar olduğu gibi bu seçimlerde de AK Partimize, Cumhur İttifakımıza desteğinizin artarak devam etmesi ve inşallah 14 Mayıs gecesinde de sayın Cumhurbaşkanımız tekrar Cumhurbaşkanı seçmek ve AK Partimizi, Cumhur İttifakımızı da parlamentoda çok sayıda milletvekili sayısı ile temsilini sağlamak”

BİR PASTA GİBİ PAYLAŞIYORLAR

Muhalefetin bir pastayı paylaşır gibi hareket etmesini eleştiren Durmuş, “Maalesef karşımızda altılı olarak başlayan, akabinde 7’ye, 8’e, 11’e çıkan bir masa var. Bu eski dönemlerin koalisyon masası. Yani kimse kusura bakmasın eskiden koalisyon pazarlıkları olurdu, genç kardeşlerimiz tabi onları hatırlamayabilirler. İşte ‘2 milletvekili verirse, bakanlık verirsin’, ‘Oradan 5 milletvekili ben sana kaydırırsam, sende şu bakanlığı verirsin’… İşte en son Mart ayında yapılan görüşmeleri hepimiz seyrettik. Masadan kalktılar, masaya oturttular. Ondan sonra sanki pastayı paylaşır gibi Cumhurbaşkanı yardımcılığını paylaştılar. Aziz milletimiz bunların hepsinin farkında, hepsini görüyor. Bizim için önemli olan istikrarı devam ettirmemiz. 2020 Yılında bizler Karadeniz’de kendi doğalgazımızı keşfettik. Muhasır medeniyet dediğimiz gelişmiş devletlerin sözüm ona, 6-7 yılda çıkartıp da kullanımına başladığı doğalgazı, bizim kıymetli vatan evlatlarının değerli çalışmaları ile 32 ay gibi kısa bir sürede biz ateşini verdik, doğalgazı vatandaşımıza bedava veriyoruz” dedi.

21 YILLIK BİRİKİMLER ARTARAK DEVAM ETMESİ İÇİN DESTEK ŞART

Durmuş, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Sürekli terör olayları ile adını hatırladığımız Gabar’ı. Gabar’ın terörden temizlenmesinin sonucunda yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde günlük 100 bin varil petrol keşfimizi gerçekleştirdik. Artık zincirlerinden kurtulmuş, yeni Türkiye yüzyılına hazırlanmış, yüce ceddine layık bir ülke var. Bizim bir mefkuremiz var. Bizim bir kızıl elmamız var. İslam’a hadim, dünyaya hâkim bir millet olabilmenin arzu ve gayreti içerisindeyiz. İnşallah bizler kök değerlerine bağlı aziz milletimizin inançları ile gark olmuş çok güzel bir davanın mensuplarıyız. İnşallah bu 21 yıllık kazanımlarımızın artarak devam edebilmesi için bu seçimlerde tekraren sizlerin desteğine ve dualarınıza ihtiyacımız var. İnşallah bende umut ediyorum ki; sizlerin desteği ve duaları artarak devam edecek. 14 Mayıs’ta da sayın Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı’na desteğiniz artacak ve inşallah bu kazanımlarımız yeni Türkiye yüzyılında devam edecek”

NEZAKET ZİYARETİNE GELDİK

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise “Seçim sathı mahalline giriyoruz. Sorularınızı dinlemek için nezaket ziyaretlerine geldik. 2018 yılından bu yana karınca misali çalışıyoruz. Bir 5 yıl içinde çalışmadıysak bugün saatlerce konuşsak bir manası yok.”

VERDİĞİMİZ TÜM SÖZLERİ TUTTUK

AK Parti Bursa 2. Bölge milletvekili adayı Asuman Akçay Sakallı ise “Biz AK Parti olarak çok büyük hayaller kuran hiçbir zaman hayal satmayan partiyiz. 21 yıldır halkımıza verdiğimiz tüm sözleri tuttuk. Yapamayacağımız hiçbir şeyi söylemedik. İnsanlar bize çok güveniyor, çocuğumuzun geleceği için sizleri destekleyeceğiz diyorlar. Bizlerde sizden 14 Mayıs’ta dua ve desteklerinizi bekliyoruz” dedi