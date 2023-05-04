Mimar Sinan Bulvarı üzerinde seyir halinde olan sürücü İlhan D. yönetimindeki 16 KOJ 14 plakalı otomobil, park yolu caddesinden çıkış yapan Mahbup O. yönetimindeki 55 EG 464 plakalı otomobile yandan çarptı. O sırada Mimar Sinan caddesinde seyir halinde olan Şinasi P. yönetimindeki 16 K 2118 plakalı otomobil de 55 EG 464 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonucu 55 EG 464 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı özel araçla inegöl Devlet hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.