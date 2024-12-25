Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Toplumsal dayanışma ve ortak değerlerimiz, terörün yayılmasını engellemek için en güçlü savunma araçlarımızdan biridir. Terörü ülkemizden tamamen temizlemeye kararlıyız” dedi.

Yerlikaya, Jandarma tarafından gerçekleştirilen “GÜRZ-31-32-33” adlı operasyonlar kapsamında yakalanan şüphelilerin, terör örgütüne üye olmak, yardım ve yataklık yapmak, finans sağlamak ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapmak gibi suçlardan soruşturma altına alındığını belirtti.

Ayrıca, operasyonlarda çok sayıda örgütsel belge ve dijital materyalin ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, operasyonları yöneten Cumhuriyet Başsavcılıkları ve jandarma ekiplerini tebrik etti.