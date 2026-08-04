Motor yağı değişimini ertelemek başlangıçta ekonomik görünse de zamanla ciddi arızalara ve yüksek tamir masraflarına yol açabiliyor. Uzmanlar, motor yağının parçalar arasındaki sürtünmeyi azaltmanın yanı sıra motorun soğutulmasına, temiz kalmasına ve aşınmadan korunmasına da yardımcı olduğunu belirtiyor.

Motor içinde dolaşan temiz yağ; eksantrik mili, yataklar ve diğer hareketli parçalar arasında koruyucu bir film oluşturarak metal yüzeylerin birbirine temasını önlüyor. Bu sayede sürtünme azalıyor ve motor daha verimli çalışıyor.

Ancak zamanla motor yağındaki koruyucu katkı maddeleri etkisini kaybediyor. Yağın koyulaşması ve kirlenmesi, hem yağlama performansını düşürüyor hem de motorun ürettiği ısının yeterince uzaklaştırılamamasına neden oluyor. Bu süreç, sürücünün fark etmeyeceği küçük performans kayıplarıyla başlasa da zaman içinde motor içindeki aşınmayı hızlandırabiliyor.

Uzmanlar, gösterge panelinde herhangi bir uyarı ışığı yanmasını beklemenin doğru bir yaklaşım olmadığını vurguluyor. Çünkü motor hasarı çoğu zaman uyarı lambaları devreye girmeden önce oluşmaya başlıyor.

Küçük bakım, büyük masrafı önleyebilir

Rutin bir yağ değişiminin maliyeti 40 ila 120 dolar arasında değişirken, ihmal edilen bakım nedeniyle oluşabilecek ağır motor arızalarının onarımı veya motor revizyonu 10 bin doları aşan maliyetlere ulaşabiliyor. Bu nedenle düzenli yağ değişimi, araç sahipleri için en düşük maliyetli ancak en yüksek fayda sağlayan bakım işlemlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Uzun yol öncesi kontroller ihmal edilmemeli

Uzmanlar, özellikle kaliteli sentetik motor yağı kullanılarak üreticinin önerdiği bakım aralıklarına uyulmasını tavsiye ediyor. Ayrıca uzun yol öncesinde yalnızca motor yağının değil, lastik basıncının, diğer sıvı seviyelerinin ve akü durumunun da kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor. Bu basit kontrollerin hem güvenli sürüşe katkı sağladığı hem de beklenmedik arızaların önüne geçebildiği ifade ediliyor.