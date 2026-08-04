Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, uzman erbaş olmak isteyen adaylar başvurularını 3-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek.

Başvurular, [https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu](https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu) adresi üzerinden yapılacak. Alıma ilişkin detaylı bilgilendirme kılavuzu ise Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlandı.

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

İlana göre uzman erbaş alımına başvuracak adaylarda şu şartlar aranıyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

1 Ocak 1999 ve sonrasında doğmuş olmak (2026 yılı itibarıyla 27 yaşını doldurmamış olmak),

Askerlik görevini erbaş/er olarak yapmış veya halen yapıyor olmak,

Askerlik görevini sürdüren adaylar için uygun nitelik belgesi almak,

Yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik testi (yüzme dahil), uygulamalı sınavlar ve mülakatta başarılı olmak,

"Uzman Erbaş Olur" ibareli sağlık raporu almak,

Güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması,

Daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan disiplin nedeniyle ayrılmamış olmak,

Bilgilendirme kılavuzunda yer alan diğer şartları taşımak.

FİZİKİ YETERLİLİK VE YÜZME TESTİ YAPILACAK

Adaylar başvuru sürecinin ardından yazılı sınav, sağlık kontrolleri, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri, yüzme sınavı, uygulamalı sınavlar ile mülakata tabi tutulacak. Başarılı olan adaylar, belirlenen kontenjan kapsamında uzman erbaş olarak göreve başlayacak.

BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI

Başvuru şartları, branşlar ve süreçle ilgili ayrıntılı bilgilere Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın [www.sg.gov.tr](http://www.sg.gov.tr) adresinde yayımlanan "Uzman Erbaş Alımları Bilgilendirme Kılavuzu (Temmuz 2026)" üzerinden ulaşılabilecek.

Başvuru süreciyle ilgili bilgi almak isteyen adaylar ise hafta içi 09.00-12.30 ile 13.30-18.00 saatleri arasında 0 (312) 416 45 60 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.