

19–20 Haziran tarihlerinde İnegöl Kültürpark Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilen şölende Balkan müziğinin ezgileriyle, geleneksel halk oyunları sergilendi.

19 Haziran Cuma Akşamı saat 20:30’da Balkan müziğinin önemli isimlerinden Rumeli Semih konseri gerçekleştirildi. 20 Haziran Cumartesi Akşamı saat 20:30’da Bal-Göç Halk Dansları Topluluğu ile 8 ayrı halk dansları ekipleri sahne aldı.



İnegöl Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Başkanı Av. Ertan Başdere,"Dile kolay, bu yıl sizlerin karşısına 23. kez çıkmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 2001 yılından bu yana aralıksız olarak sürdürdüğümüz bu festivalde en büyük hedefimiz, her yıl bir öncekinden daha iyisini yaparak çıtayı biraz daha yukarı taşımaktır. Festival boyunca da gördüğümüz üzere, İnegöl halkımız düzenlediğimiz etkinliklere büyük ilgi göstererek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu organizasyonlar elbette kolay ortaya çıkmıyor. Yönetim kurulu üyelerimiz, ekip arkadaşlarımız ve kıymetli eğitmenlerimizle birlikte uzun ve yoğun bir hazırlık sürecinin ardından bu güzel etkinlikleri hayata geçiriyoruz. Bu vesileyle, her zaman yanımızda olan ve desteklerini esirgemeyen Bursa Büyükşehir Belediyesi ile İnegöl Belediyesi’ne gönülden teşekkür ediyorum. Elbette bu tür organizasyonların gerçekleşmesinde sponsorlarımızın katkıları da büyük önem taşıyor. 23. İnegöl BAL-GÖÇ Kültür ve Sanat Festivali’ne destek veren başta ana sponsorlarımız olan Musse Mobilya ve Okyanus Kolejleri olmak üzere, katkı sunan 40’ın üzerindeki sponsorumuza huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca etkinliğimize katılarak festivalimize renk katan Manisa Büyükşehir Belediyesi Halkdansları Topluluğuna, Namık Kemal halkoyunları Spor kulübü NAKEM’e ve İnegöl Belediyesi Halk dansları toplumuna da ayrıca teşekkür ederim." dedi.



"Yıllardır bize tek bir kelimeyle seslendiler: “Macır.” Hepimizin bildiği gibi bu kelimenin aslı *“muhacir”*dir. Muhacir; yurdundan ayrılmak zorunda kalan, göç eden kişi demektir. Ülkemizde bu ifade; Bulgaristan’dan, Yunanistan’dan, Arnavutluk’tan, eski Yugoslavya’dan ve Balkanların dört bir yanından anavatana göç eden Türkler için kullanılır. Evlerini, topraklarını, hatıralarını ve geçmişlerini geride bırakıp anayurda gelen Balkan göçmenleri, hayata sıfırdan başlamış; kaybettikleriyle değil, kurduklarıyla var olmuş insanlardır. Onlar yılmadan çalıştılar, ürettiler. Gittikleri her yere emeklerini, disiplinlerini ve kültürlerini taşıdılar. İşte bu yüzden Balkan göçmenleri dimdik duran insanlardır. Kula kulluk etmezler, haksızlık karşısında susmazlar, boyun eğmezler. Eğitime, çalışmaya ve üretmeye büyük önem verirler. Bu sebeple Balkan göçmenlerinden ne dilenci çıkar ne de vatan haini. Peki Balkanlardan ne çıkar?Balkanlardan, İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy çıkar. Balkanlardan, İzmir’de işgale karşı ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin çıkar. Ve en önemlisi; Cumhuriyetimizin banisi, büyük devlet adamı, hemşehrimiz Mustafa Kemal Atatürk çıkar. Bizler onun hemşehrisi olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, festivalimize katılarak bizleri onurlandıran tüm misafirlerimize teşekkür ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum." şeklinde konuştular.