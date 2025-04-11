Yapılan operasyonların, Türkiye’nin dört bir yanında huzur ve güvenliği sağlamak adına yılın 365 günü kesintisiz devam ettiğini belirten Bakan Yerlikaya, operasyonların Cumhuriyet Başsavcılıkları, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda yapıldığını vurguladı.

19-27 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında, Aksaray, Ankara, Batman, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Uşak, Adana, Hatay, İstanbul ve Yalova illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucunda, 105 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

Yapılan incelemelerde, yakalanan şüphelilerin DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya üzerinden örgütün propagandasını yaptıkları belirlendi. Ayrıca, operasyonlar sırasında çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.