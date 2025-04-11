Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri, gelişmiş analiz teknikleri ve yeni nesil teknolojileri kullanarak kaçakçılıkla mücadelesini sürdürüyor.

2025 yılının ilk üç ayında düzenlenen 1.734 operasyon düzenlendi.

Ticaret Bakanlığı sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı;

"Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerince yeni teknolojiye sahip sistemleri ve geliştirilmiş farklı analiz tekniklerini kullanarak yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri sonucu 2025 yılının ilk üç ayında 1.734 farklı operasyon gerçekleştirildi. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerince, ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabet ortamına sebebiyet vererek ticari işleyişe sekte vuran, toplum sağlığını hedef alarak gençlerimizi bağımlılık batağına çekmeye çalışan kaçakçılığın hiçbir türüne geçit verilmiyor."