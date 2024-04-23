Sakarya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Sakarya’da çeşitli etkinliklerle başladı. Adapazarı ilçesi Osmanbey İlkokulu’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan etkinliklerde öğrencilerin çeşitli gösterileri, müzik konseri, öğrencilerin işaret diliyle şarkı söylemesi ilgiyle izlendi. Çocukların anne ve babalarıyla yaptığı çuval yarışı ile yumurta taşıma gösterileri ise seyircilerden alkış topladı. Osmanbey İlkokulu’nda düzenlenen programa; Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş ve Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu’da katıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, gün boyu devam edecek.