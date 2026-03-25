Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince 'Ormancılık Haftası' etkinlikleri çerçevesinde Saraçlar Caddesi'nde kurulan stantta vatandaşlara ıhlamur fidanı dağıtıldı. Toplam 3 bin adet ıhlamur fidanının ücretsiz olarak dağıtıldığı etkinlikte uzun kuyruklar oluştu.

Doğaya ve yeşil alanların artırılmasına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlar fidan alabilmek için sıraya girerken, özellikle ailelerin ve gençlerin yoğun katılımı dikkat çekti.

Saraçlar Caddesi'nde oluşan yoğunluk, Edirnelilerin doğaya verdiği önemi bir kez daha ortaya koyarken, fidan alan vatandaşlar da bu tür etkinliklerin artırılmasını istediklerini dile getirdi. Vatandaşlar, doğaya katkı sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Dağıtılan 3 bin ıhlamur fidanının önümüzdeki yıllarda büyüyerek hem doğaya, hem de kente değer katması bekleniyor.

Fidan alan vatandaşlardan Ahu Şandan, bahçesine dikmek için fidan aldığını belirterek ekiplere teşekkür etti. Şandan, 'Herkesi bir fidan dikmeye davet ediyoruz mümkün olduğunca parklara, bahçelere' dedi. Saadet Tüccar da, 'Çok güzel bir şey, ormanlarımız yeniden yeşillenecek. İnşallah bir gün gölgeleneceğiz, meyvesini de yiyeceğiz. Bu fidanı bahçemize ekeceğim. İlk defa bir Ihlamur ağacım oldu torunlarım dibinde gölgelenecekler' ifadelerini kullandı. Sevgi Yezer ise, fidan dağıtımı için ekiplere teşekkür etti. Her insan bir fidan dikerse memleket ağaçlarla güzel olur diyen Yezer, 'Ihlamur mis gibi de kokuyor. Birini köyüme götüreceğim, birini de kendi evime dikeceğim' dedi.