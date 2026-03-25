Pendik'te kaldırımda bekleyen iki kişi, otomobille gelen şahısların silahlı saldırısına uğradı. Olayda 2 kişi yaralanırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 24 Mart saat 14.00 sıralarında Pendik Batı Mahallesi Eralpay Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kaldırımda bekleyen iki şahsa, husumetli oldukları öne sürülen ve beyaz otomobille gelen kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu iki kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, silahlı saldırı anının güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri tarafından saldırıya ilişkin inceleme başlatıldı.