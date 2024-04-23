Bursa’da ciğerci Ali Koçak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ay yıldızlı mangalda 1 ton kebabı çocuklara ikram etti.

Bursa Özlüce 29 Ekim Mahalle Muhtarlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda düzenlenen çocuk şenliğinde renkli anlar yaşandı. Yüzlerce çocuk etkinlik için düzenlenen alanda doyasıya eğlendi.

Bursa’nın fenomen ciğercisi Ali Koçak da çocukların coşkusuna ortak oldu. Ünlü işletmeci, bayram alanında kurduğu ay yıldızlı mangalda 1 ton kebap yaparak çocuklara ikram etti.