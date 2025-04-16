Hamilelikte 24. haftasına ulaşan bebek, artık dış dünyadaki hayatta kalmaya, hatta uygun şartlar sağlandığında büyümeye ve gelişmeye hazır hale gelmeye çalışıyor. Diğer taraftan, siz de muhtemelen hamileliğin son bölümlerinde tipik olarak yaşanan bacak krampları, sırt ağrıları ve ayakların aşırı derecede şişmesi gibi birtakım rahatsızlıklardan bazılarını 24. hafta içerisinde tecrübe etmeye başladınız. Kendinizi bırakmayın ve dişinizi biraz daha sıkın, çünkü anne olmanıza çok az kaldı!

24 Haftalık Bebek Boyutu

24. haftadaki bir bebeğin büyüklüğü yaklaşık bir kavun kadardır. Ayrıca şu anki durumda fetüsünüz yaklaşık olarak 30 cm (11,8 inç) uzunluğunda ve 600 gram (1,3 pound) ağırlığındadır.

24 Haftalık Gebelik Kaç Aylıktır?

24 haftalık gebelik sırasında yaklaşık olarak beş ay ve bir hafta önce hamile kalmışsınız demektir. Ancak aklınıza şöyle bir soru takılabilir. Basit bir matematik hesabı ile 24 haftayı 4 haftaya böldüğünüzde hamileliğinizin mantıken 6. ayında olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak şunu aklınızın bir köşesinde bulundurmayı unutmayın. Şubat ayını hesabın dışında tutarsak geride kalan ayların birçoğu 4 haftadan daha uzun. Bu yüzden bu fazla günler hamilelik süresinin içine dahil olduğu için, sizin hesabınıza göre 6 haftalık olması gereken bebek 5 ay, 1 haftalık oluyor!

24 Haftalık Gebelik Belirtileri

24 haftalık gebelik belirtileri şunlardır:

Ayak ve ayak bileklerinin şişmesi: Eğer ayaklarınız ve ayak bilekleriniz şişmiş ise, otururken onları yüksek bir yerde tutmayı veya kaldırmayı deneyin. Ayağa kalkmak ve sıkça yürüyüş yapmak da size yardımcı olabilir. Ayaklarınızda oluşan hafif bir şişlik bu dönemde öngörülen bir durumdur. Ancak yüzünüzde oluşan şişlikler, ellerinizde gözlemlediğiniz şiddetli ve ani kabarıklıklar veya orantısız şişlikler her zaman gözlemlenen sıradan vakalar değildir. Aslında, bu belirtiler genellikle gebeliğin ikinci yarısında geliştirilen, hipertansiyon ve proteinüri ile birlikte kendisini gösteren ve tehlikeli bir gebelik komplikasyonu olan preeklampsinin habercisidir. Bu yüzden vücudunuzda size sıra dışı görünen herhangi bir şişlik yaşarsanız mutlaka kadın doğum uzmanınızı durumunuzdan haberdar edin.

Bacak kasılması (kramp): Sıkı, ağrılı veya normalden fazla gergin bacaklar vücudunuzda yeterince su bulunmadığının bir belirtisi olabilir. Bu yüzden gebelik süresince bol su içmeyi kesinlikle ihmal etmeyin. Bacaklarınızı sık sık germeyi deneyin ve fırsat buldukça yürüyüş yapın. Aynı zamanda doktorunuzu maruz kaldığınız bacak krampları hakkında bilgilendirin. Muhtemelen bu kramplar sizin için bir sorun teşkil etmeyecektir ancak bazen bu kramplar beslenme yetersizliği gibi başka bir sorunun işareti olabilir. Bu yüzden aşırı sıklıkta ve şiddette bacak krampları yaşadığınızda bu ihtimali göz önünde bulundurmayı unutmayın.

Sırt ağrıları: Daha önceki haftalarda olduğu gibi, hatta daha şiddetli ve kötüye giden sırt ağrıları yaşıyor olabilirsiniz. Bunun nedeni, karnınızdaki bebek büyüdükçe rahminizin de doğal olarak genişlemesi ve rahminizin omurganıza doğru baskı yapmasıdır. Bu şekilde artan bir baskı, omurganızı daha kıvrımlı ve gergin bir hale getirir. Aynı zamanda, sırt kaslarınızın bu ekstra ağırlığı taşımak için daha çok çalışması gerekir. Bununla birlikte, siyatik tipi herhangi bir şiddetli ağrı olması durumunda doktorunuza mutlaka bilgi verin.

Linea nigra: Gebelik boyunca karnınız koyulaşır ve karın üst kısmından pubis (kasık kemiği) bölgesine kadar uzanan kahverengi – siyah arası renk değişimine uğrar. Gebelik çizgisi ya da diğer adıyla Linea nigra, gebelik sürecinin sonuna doğru koyu bir renk alır. Hamilelik hormonlarından etkilenen linea nigra genellikle doğumdan birkaç hafta sonra ve doğumu takip eden aylar içinde kaybolur.

Gerilme İzleri (Deri Çatlağı): “Kaplan çizgileri” olarak da bilinen bu çatlaklar, cildiniz genişlemeye devam ettikçe daha belirgin bir şekilde görülmeye devam eder. Eğer ikiz çocuklara 24 haftalık hamileyseniz, kaplan çizgilerine sahip olma ihtimaliniz daha yüksektir.

24 Haftalık Gebelikte Annedeki Değişiklikler

Hamileliğin 24. haftasında iseniz en az birkaç haftadır bebeğiniz tekme attığını rahatlıkla hissediyorsunuzdur. Ancak şimdi attığı tekmeler eskilere göre daha şiddetli olur, çünkü artık bebeğiniz yavaş yavaş güçleniyor. Eşiniz veya göbeğinize dokunan başkaları da bu vuruşları yakın zamanda hissetmeye başlayacaktır.

24 haftalık gebelikte kilo alımı, normal kilolu anneler için yaklaşık 6,5 ila 7,5 kilo arasındadır. Ancak bundan biraz daha fazla kilo aldıysanız endişe etmenize gerek yok çünkü asıl endişe edilmesi gerek durum şiddetli veya ani kilo alımlarıdır. Ancak mümkün olan en sağlıklı hamilelik için kilo alımını kontrol altında tutmanın yollarını keşfetmeye çalışmak, hem sizin için hem de bebeğiniz için en doğru yol olacaktır.

24 haftalık ikiz gebelik sürecinin çok önemli olduğunu biliyor muydunuz? İkiz bebeklere 24 haftalık hamile olan kadınların şu zamana kadar 24 pound (yaklaşık 11 kg) alması önerilir. Eğer tavsiye edilen kiloları aldıysanız aslında bu, erken doğum riskinizi azalttınız anlamına gelir.

24 Haftalık Gebelik Görüntüsü

24 haftalık gebelik sürecinizde karnınız içinde bebeğiniz büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Bu ilerleme sadece anatomik olan gelişmeler ile ilgili şeyler değil aynı zamanda görünüş ile de ilgili. 24 haftalık fetüsünüzün giderek büyümesine bağlı olarak cildiniz giderek daha saydam bir görünüme kavuşuyor. Aynı zamanda kısa süre önce oluşan küçük kılcal damarlar sayesinde karnınız taze, pembe bir ışıltı yaymaya başlıyor.

Bol bol su içmeyi ihmal etmeyin! Doktorunuz gebeliğinizin takriben 24. haftasında, gebelik diyabeti riski altında olup olmadığınızı görmek için sizden rutin olarak yapılan doğum öncesi testlerden biri olan Glikoz Mücadelesi Tarama Testinin yapılmasını isteyecektir. Bu test vücudunuzun şekeri nasıl işlediğini görmek için tasarlanmıştır. Bu nedenle doktorunuz sizden Glucola olarak adlandırılan tatlı bir sıvı (glikoz şurubu) içmenizi ve bir saat boyunca orada vakit geçirmenizi isteyecektir. Yaklaşık bir saat sonra kanınız alınır ve vücudunuzun şekeri nasıl işlediğini görmek için test edilir.

Eğer kanınızın incelenmesi sonrasında elde edilen testte doktorunuz anormal sonuçlar bulursa, glukoz tolerans testi denilen bir takip testi daha yaptırmanız gerekebilir. Bunun için ne yazık ki bekleme odasında biraz daha beklemeniz icap edecek. Glikoz tolerans testi, gebeliğinizde gerçekten bir diyabet sorunu olup olmadığını görmek için vücudunuzun bu üç saatlik süre içinde şekeri nasıl işlediğini ölçecektir.

Eğer bu testte de sonuçlar diyabet problemi olduğunuza işaret ederse, hiç endişeye kapılmanıza gerek yok çünkü bu sizin için için dünyanın sonu değil. Doktorunuz durumunuzu nasıl kontrol altında tutacağınız konusunda size gerekli tavsiyelerde bulunacak, böylece hamileliğinizin geri kalanı sağlıklı bir şekilde devam edecektir. Sadece, siz ve bebeğiniz daha yakından takip edilecek ve özel bir bakım dönemi geçireceksiniz. Bu da, çoğunlukla ekstra ultrasona maruz kalacağınız anlamına geliyor. Diğer taraftan işin pozitif tarafına bakmayı deneyin. En azından siz ve bebeğiniz sürekli bir uzmanın denetimi altında olacaksınız.

Gebeliğin 24. Haftasında Yapılacaklar

24 haftalık gebelik sırasında yapılacaklar aşağıdaki gibidir:

Glikoz testinizi mutlak yaptırın

28 haftalık doğum öncesi ziyaretleriniz planlayın

Bebek hediyelerini kabul etmeye başlayın

Evinde bebek provalarına başlayın