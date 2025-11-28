Boy kısalığının genetik faktörlerin yanı sıra hormon eksiklikleri, kronik hastalıklar ve yetersiz beslenme gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanabileceğini ifade eden Dr. Demir, çocukların büyüme eğrilerinin düzenli takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Dr. Baver Demir, büyüme sürecinde kaliteli uykunun kritik rol oynadığına da dikkat çekerek, "Büyüme hormonu özellikle 22.00-07.00 arasında yoğun salgılanır. Bu nedenle çocukların bu saatlerde uykuda olması büyüme için kritik önem taşır" dedi.

Medical Point Gaziantep Hastanesi’nde büyüme ve gelişme takibi, kemik yaşı ölçümü ve gerekli laboratuvar testlerinin uygulanabildiğini belirten Dr. Demir, erken tanı sayesinde birçok çocuğun sağlıklı büyüme sürecine yeniden kazandırılabildiğini ifade etti.

Ailelere çağrıda bulunan Dr. Baver Demir, "Çocuğunuz akranlarına göre daha kısa görünüyorsa ya da büyüme hızında yavaşlama fark ediyorsanız vakit kaybetmeden bir uzmana başvurun. Büyüme döneminde geçen her ay büyük önem taşır" diye konuştu.