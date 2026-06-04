Büyükçekmece Belediyesi, mahalle muhtarlarının taleplerini dinlemek ve mahallelerde ihtiyaç duyulan hizmetleri değerlendirmek amacıyla Muhtarlar Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirdi.

Büyükçekmece Belediyesi Dokuz Eylül Salonu'nda düzenlenen Muhtarlar Koordinasyon Toplantısı'na Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, 24 mahalle muhtarı, belediye başkan yardımcıları, belediye başkan danışmanları ve daire müdürleri katıldı. Toplantıda mahalle muhtarları, mahallelerinde yapılmasını talep ettikleri hizmetleri, vatandaşlardan gelen öneri ve beklentileri belediye yönetimine aktardı. Karşılıklı görüş alışverişi şeklinde geçen toplantıda, mahallelerin ihtiyaçları ve çözüm önerileri ele alınırken, ilgili birim müdürleri de talepler doğrultusunda yapılabilecek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Hakan Çebi: ''Mahallelerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek için bir aradayız''

24 Mahalle muhtarının taleplerini tek tek dinleyen Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, yaz dönemine girilirken mahallelerin öncelikli ihtiyaçlarının belirlenmesinin önem taşıdığını vurgulayarak şöyle konuştu:

''Bugün arkadaşlarla beraber sizlerle bir araya geldiğimiz koordinasyon toplantısı yapmak istedik. Yaz ayları geliyor. Bizlerden istek ve talepleriniz muhtemelen olacaktır. Mahallelerimizin öncelikli problemleri, sorunları, isteklerinizi konuşalım istedik. Bunlara karşılık biz belediye olarak neler yapabiliriz? Bunları tartışalım dedik. Teknik ekibimiz burada, siyasi arkadaşlarımız burada.''