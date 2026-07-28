Törende Kazım Bayrak'ın fedakârlığı bir kez daha yâd edildi; gösterdiği özveri ve cesaret dolayısıyla duyulan minnet kamuoyuyla paylaşıldı. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda hem yeni tesislerin açılışı yapıldı hem de Bayrak'ın isminin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla hazırlanan vefa projesi resmen hayata geçirildi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Yangındaki mücadeleleri esnasında son olarak benim görüştüğüm Kazım Bayrak'ın adını burada yaşatacağız. Kendisine hem ilçemiz hem de insanlarımız namına vefa borcumuz var. Bu park ve eğitim atölyesiyle bölge halkımıza ve çocuklarımıza hizmet sunacağız." dedi.

Açılışa Gürsu Kaymakamı Murat Kütük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İsmail Şenol, Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan ve personeli, AK Parti il ve ilçe yöneticileri, MHP il ve ilçe yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar ile vatandaşlar iştirak etti.

Yeni yaşam alanı hizmete giriyor Gürsu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan proje, yalnızca yeşil alan oluşturmakla kalmıyor. Çocukların emniyetle vakit geçirebileceği parkın yanı sıra eğitim atölyesiyle de gençlerin kişisel gelişimine katkı sağlanması hedefleniyor.

Kazım Bayrak Parkı, bin 200 metrekarelik sahada yenilenen çocuk oyun grupları, yürüyüş yolu ve yeşil alanıyla faaliyet gösterecek. Eğitim atölyesinde ise kadınlara yönelik meslek ve sosyal kurslar verilecek.

Mahalle sakinlerinin sosyal yaşamına yeni bir buluşma noktası kazandıracak proje, farklı yaş gruplarına hitap eden yapısıyla ilçedeki sosyal donatı alanlarını güçlendirecek.