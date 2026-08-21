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Ağustosta 90,8 olarak ölçülen endeks, aylık bazda artış göstermesine rağmen 100 puanlık eşik seviyenin altında kalmayı sürdürdü.

Tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alıyor. Endeksin 100 'ün üzerinde olması tüketici güveninde iyimser duruma, 100 'ün altında bulunması ise kötümser duruma işaret ediyor.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( TCMB ) işbirliğiyle gerçekleştirilen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, temmuz ayında 89,8 seviyesindeyken ağustosta yüzde 1 yükselerek 90,8 oldu.

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