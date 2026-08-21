Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini kamuoyuyla paylaştı.
TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliğiyle gerçekleştirilen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, temmuz ayında 89,8 seviyesindeyken ağustosta yüzde 1 yükselerek 90,8 oldu.
Tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alıyor. Endeksin 100'ün üzerinde olması tüketici güveninde iyimser duruma, 100'ün altında bulunması ise kötümser duruma işaret ediyor.
Ağustosta 90,8 olarak ölçülen endeks, aylık bazda artış göstermesine rağmen 100 puanlık eşik seviyenin altında kalmayı sürdürdü.
Kaynak: DÜNYA GAZETESİ