Petrol fiyatlarındaki yükseliş, akaryakıt piyasasında yeni zam beklentisini gündeme getirdi. Brent petrolün varil fiyatının 93-94 dolar bandına yükselmesiyle birlikte pompa fiyatlarında yeniden artış bekleniyor.

MOTORİNE ZAM

Sektör kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2 lira 92 kuruş zam yapılacak.

MOTORİN 85 LİRAYI AŞACAK

Zamla birlikte motorinin litre fiyatı bazı kentlerde 85 liranın üzerine çıkacak. Akaryakıtın en pahalı satıldığı Hakkari’de ise motorinin litresi 85,5 liraya ulaşacak.

AKARYAKITA 'ÖTV' AYARI

Geçtiğimiz hafta motorinde uygulanan özel tüketim vergisi (ÖTV), Ağustos sonuna kadar sıfırlanmıştı. Eylül ayından itibaren ise kademeli olarak artırılması kararlaştırılmıştı.

ÖTV tutarları, 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında litre başına 3 TL, 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında litre başına 6 TL ve 1-30 Kasım 2026 tarihleri arasında litre başına 9 TL olarak belirlendi. Yılın son ayı olan 1-31 Aralık 2026 döneminde litre başına 12 TL olarak uygulanacak tutar, 1 Ocak 2027 tarihinden sonra ise litre başına yeniden 13,9006 TL’ye yükselecek.

Yeni düzenlemeyle birlikte eşel mobil sistemi motorinde uygulanmayacak. Buna göre, 30 Eylül’e kadar petrol fiyatlarındaki artışın yüzde 25’inin ÖTV’den karşılanarak pompaya yansıtılmaması planlanırken, ÖTV tutarının ay sonuna kadar tamamen sıfırlanmasıyla fiyat artışının önüne geçilecek. ÖTV tutarı ise 1 Ocak 2027’den itibaren yeniden 13,9006 lira olarak uygulanacak ve eşel mobil sistemi öncesindeki seviyesine dönecek.

EŞEL MOBİL OLMASAYDI...

Öte yandan dün akaryakıt fiyatlarıyla ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, akaryakıt zamlarının vatandaşa yansımasını sınırlamaya çalıştıklarını söylemişti. Bakan Şimşek, eşel mobil sistem ile benzinde 9,70 TL, motorinde ise 16,70 TL'lik zammın engellendiğini açıkladı. Şimşek eşel mobil olmasaydı benzinin şu an 82,1 TL, motorinin ise 97,5 TL olacağını belirtti.