24 yıldır aynı yerde bekleyen Ecevit Öküzcü'nün hikayesi, herkesi duygulandırıyor.

Sinop’un Boyabat ilçesinde yaşayan ve “Aşık Ecevit” lakabıyla tanınan 48 yaşındaki Ecevit Öküzcü, 24 yıldır yol kenarında “Aşık Ecevit’in yeri” diye yapılan durakta sevdiği kadını bekliyor.

Ufak yaşlarda hastalık geçirdiğini ve gözlerinde sorun olduğunu belirten Ecevit Öküzcü, “Burada bir kızla tanışmıştık. İlk zamanlar aramız iyiydi. Sonra aramız bozuldu.

Yaklaşık 1 ay burada konuşmuştuk. İlk zamanlar aramız iyiydi ama sonra onun dengesi bozuldu. Ben ufak yaşlarda bir hastalık geçirdim. Gözlerim iyi görmüyor. Beni doktora getirdiler ama faydası olmadı. Kız İstanbul tarafına gitti. Gidenin önüne nasıl duracağım? Artık sevgi falan istemiyorum ben. Babam yok. 1 tane erkek kardeşim var. Ben sürekli burada duruyorum. Buradan geçenler bana yardım ediyorlar. Bugünlerime hep zahmetle geldim. Hep hastaydım. Kızın canı istemiş gitmiş. Ben daha ne yapayım? Ben en son giderken gördüm, daha da görmedim. Hiçbir şey demedi bana. Bir taksiye bindi ve gitti” dedi.

Aşık Ecevit’e hayırsever bir vatandaş tarafından, konteyner ev verildiği belirtildi.

AŞIK ECEVİT'İN HİKAYESİ HAKKINDA

Ecevit Öküzcü, Boyabat’ın Gökçeağaçsakızı köyünde 1975 yılında dünyaya geldi. Beş kardeşin en büyüğü olan Ecevit'e, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'ndan dolayı Bülent Ecevit’in adı verilmiş. Ecevit, doğduktan sonra ateşli bir hastalık geçirmiş ve âmâ olmuş. Daha sonra köylünün yardımlarıyla tedavi olmuş ve görme yetisinin az da olsa kazanabilmiş. Boyabatlı Ecevit, gençliğinde bir kıza âşık olur fakat kızı ona vermezler. Daha sonra kız, başka bir yere gelin gider. Bunun üzerine aklını yitiren Ecevit, Sakız’daki Ayancık yol ayrımında yaz, kış, yağmur, kar, çamur demeden ayakta sevdiğinin döneceği günü bekler. Ecevit, Çangal yolundan gelen geçenlerin zamanla ilgisini çeker ve sevgisini kazanır. Geçenler boş geçmez, ona yiyecek içecek verir.

Haber merkezi