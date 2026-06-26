Kapalıçarşı verilerine göre gram altın alış fiyatı 6 bin 012 TL, satış fiyatı ise 6 bin 098 TL olarak kaydedildi.

22 ayar altının alış fiyatı 5 bin 495 TL, satış fiyatı 5 bin 755 TL oldu. 14 ayar altında ise alış fiyatı 3 bin 293 TL, satış fiyatı 4 bin 451 TL seviyesinde yer aldı.

Çeyrek altın alışta 9 bin 866 TL, satışta 9 bin 957 TL’den işlem görürken, eski çeyrek altının alış fiyatı 9 bin 848 TL, satış fiyatı 9 bin 932 TL oldu.

Yarım altının alış fiyatı 19 bin 714 TL, satış fiyatı 19 bin 889 TL olarak açıklanırken, tam altın alışta 39 bin 301 TL, satışta ise 39 bin 657 TL’den işlem görüyor.