Vestel Elektronik’in 2026’nın ilk yarısına ait bilançosu, şirket üzerindeki finansal baskının arttığını ortaya koydu. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 48 azalan satış gelirleri 46,9 milyar TL’ye gerilerken, şirket dönemi 9,74 milyar TL ana ortaklık net zararıyla tamamladı.

OPERASYONEL KÂRLILIKTA SERT ERİME

Şirketin finansal verilerindeki bozulma brüt kâr ve operasyonel marjlara da yansıdı. Brüt kârı 15,2 milyar TL’den 6,3 milyar TL’ye inen Vestel'in brüt kâr marjı da yüzde 13,4 seviyesine geriledi. Faaliyet performansının ana göstergelerinden FAVÖK ise geçen yılki 924,8 milyon TL seviyesinden 2,7 milyar TL negatife dönerek marjı yüzde -5,8’e çekti. İkinci çeyrekte de toparlanma sağlayamayan şirket, bu dönemde 24,4 milyar TL satışa karşılık 6,9 milyar TL net zarar yazdı.

NET BORÇ 105,9 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Operasyonel taraftaki kayıplara rağmen net zarardaki daha büyük bir derinleşmeyi enflasyon muhasebesi kaynaklı parasal pozisyon kazançları frenledi. Yılın ilk yarısında elde edilen 12,56 milyar TL’lik net parasal kazanç sayesinde net zarar geçen yıla kıyasla kağıt üzerinde gerilemiş görünse de esas faaliyetlerdeki bozulma devam etti. Bilançodaki yükü artıran bir diğer unsur ise net boç pozisyonu oldu; şirketin net borcu 105,9 milyar TL seviyesine tırmandı.