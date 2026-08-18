Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının ilk yedi ayında piyasa düzeni ve tüketici haklarına yönelik denetimlerin bilançosunu duyurdu.

Bu dönemde 282 bin 153 firma ile 34 milyon 278 bin 291 ürün incelenirken tespit edilen aykırılıklar nedeniyle toplam 1 milyar 874 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, vatandaşların ekonomik refahına, iç piyasanın istikrarına ve arz-talep dengesine zarar verebilecek uygulamalara karşı denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Fahiş fiyat ve stokçuluğa 633,4 milyon lira ceza

İç Ticaret Genel Müdürlüğü; fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari uygulamaların yanı sıra otomotiv, emlak, kuyum ve ödeme sürelerine yönelik kontroller gerçekleştirdi.

Bu kapsamda 48 bin 735 gerçek ve tüzel kişi denetlenirken mevzuata aykırı hareket ettiği tespit edilen 4 bin 686 kişi ve işletmeye 633,4 milyon lira ceza kesildi.

Toplam cezanın yaklaşık 400 milyon lirası fahiş fiyat uygulamalarından kaynaklandı. Otomotiv sektöründeki ihlallere 135 milyon lira, emlak sektörüne 34,4 milyon lira, kuyum sektörüne ise 11,3 milyon lira yaptırım uygulandı. Ticari elektronik ileti, çalışma saatleri ve lisanslı depolara yönelik denetimlerde verilen cezalar da 51 milyon liraya ulaştı.

Tüketici işlemlerindeki aykırılıklara 613,5 milyon lira yaptırım

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda 31 bin 446 gerçek ve tüzel kişi kontrol edildi. Aykırı uygulamada bulunduğu belirlenen 1.206 kişi ve işletmeye toplam 613,5 milyon lira ceza verildi.

Ön ödemeli konut satışları, abonelikler, mesafeli ve taksitli satışlar, paket turlar ile devre tatil sözleşmelerindeki ihlaller için 418,3 milyon liralık yaptırım uygulandı. Reklam ve haksız ticari uygulamalara 185,8 milyon lira, ürün güvenliği alanındaki aykırılıklara ise 9,4 milyon lira ceza kesildi.

81 ilde yaklaşık 202 bin firma denetlendi

Ticaret il müdürlüklerinin 81 ilde yürüttüğü kontrollerde 201 bin 972 firma incelendi. Bunlardan 39 bin 547'sine toplam 627,3 milyon lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul'da aykırılık tespit edilen 103 bin 414 ürün için yaklaşık 494 milyon lira ceza kesildi. Denetlenen ürün sayısı Ankara'da 12 milyon 204 bin 904, İstanbul'da 4 milyon 793 bin 233, Antalya'da ise 3 milyon 915 bin 575 olarak kayıtlara geçti.

Rekabet Kurumu'ndan 17,2 milyar liralık ceza

Rekabet Kurumu ise yılın ilk yedi ayında başta iş gücü piyasaları, bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri olmak üzere otomotiv ile gıda sektörlerinde faaliyet gösteren 218 firmaya 17,2 milyar lira idari para cezası verdi.

Kurum, 2025 yılının tamamında 227 firmaya toplam 13,2 milyar liralık yaptırım uygulamıştı.

Ticaret Bakanlığı; enflasyon, fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari uygulamalarla mücadele ederek iç piyasa dengesini ve tüketici refahını korumaya yönelik çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.