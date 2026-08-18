Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ve Güvenilir Ürün Platformu tarafından yürütülen “Tarım Varsa Hayat Var” projesi kapsamında tarım ve gıda sektörü temsilcileri, TİGEM Karacabey İşletmesi’nde bir araya geldi.

Gezginç başkanlığında gerçekleştirilen programda katılımcılara, Türkiye’nin tarımsal üretiminde stratejik öneme sahip TİGEM’in faaliyetleri, güncel çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verildi.

Tarım ve gıda sektörünün önemli STK ve temsilcilerini buluşturan iki günlük programda; tohum üretiminden damızlık hayvancılığa, modern tarım uygulamalarından sürdürülebilir üretim anlayışına kadar TİGEM’in yürüttüğü çalışmalar yerinde incelendi.

Tarla üretim alanları, hayvancılık tesisleri, mekanizasyon altyapısı ve işletmenin üretim süreçleri uzmanlar eşliğinde tanıtıldı. Program kapsamındaki saha ziyaretlerinde TİGEM’in Türkiye’nin gıda arz güvenliğine katkıları, yerli ve milli üretim kapasitesi, yüksek verimli üretim modelleri ile gen kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmaları katılımcılarla paylaşıldı.

TİGEM’in 2026 üretim hedefleri

Programın ikinci gününde Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak moderatörlüğünde düzenlenen toplantıda konuşan TİGEM Genel Müdürü Gezginç, tarım ve hayvancılık sektörünün lokomotifi TİGEM olarak üretimin büyük bir emek gerektirdiğini bildiklerini belirterek, “Bu sebeple üretime katkı sağlayan herkesin emeğini her türlü takdirin üzerinde görüyoruz” dedi.

TİGEM’in Türkiye’nin bitkisel ve hayvansal üretiminde tohumluk ve damızlık ihtiyacını karşılamak, gen kaynaklarını korumak ve modern tarım tekniklerini uygulayarak sektöre öncülük etmek amacıyla faaliyet gösteren bir kamu iştiraki olduğunu vurgulayan Gezginç, şu ifadeleri kullandı:

“Ülke genelinde 8 bin 145 personeli, 17 işletmesi ve 3,6 milyon dekar arazisiyle Türkiye’nin en büyük tarımsal üretim gücüdür. 13,3 milyar TL’yi aşan sermaye gücüyle, bitkisel ve hayvansal üretimde ülkenin en köklü ve stratejik kurumlarındandır. Ülkemizin tohum ihtiyacını yerli ve milli kaynaklarla karşılamak adına sertifikalı tohum üretiminde yüzde 25 pazar payı ile liderliğimizi koruyoruz. 2026 yılı bitkisel üretim döneminde hububatta 380 bin ton rekolte ve sertifikalı tohumda 233 bin tonluk üretim hedefliyoruz. İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında tohumluk üretim alanlarımızın yüzde 40’ını kuraklığa toleranslı çeşitlerle planladık.”

Kırsala ve damızlık üretime tam destek

Gezginç, 70 bin büyükbaş ve 300 bini aşkın küçükbaş hayvan varlığıyla ıslah ve damızlıkta öncü olduklarını belirterek, “Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi” ile 3 yılda 150 bin baş küçükbaş hayvanı üreticilerle buluşturarak aile işletmelerini ve kırsal kalkınmayı güçlendireceklerini söyledi.

Sultansuyu İşletmesi’nde tamamlanan 100 başlık Boğa Anası Tesisi ile dondurulmuş boğa spermasında 1 milyon doz hedefine ulaşarak dışa bağımlılığı azaltacaklarını aktaran Gezginç, “Safkan Arap atçılığında ise geleneksel mirasımızı bünyemizde geliştirdiğimiz hibrit satış yöntemi gibi dijital yeniliklerle taçlandırıyoruz” dedi.

Temel misyon: Kaliteli tohum ve damızlık

Sulu tarım alanını 1 milyon 41 bin dekara ulaştırırken, 48 MW’ı aşan Güneş Enerjisi Santrali (GES) projeleri, 275 bin tonluk silo kapasitesi ve modern yem tesisleriyle sürdürülebilir tarımın merkez üssü olmaya devam edeceklerini belirten Gezginç, TİGEM’in temel misyonunun piyasaya unluk veya ekmeklik buğday sunmak değil, Türk çiftçisinin ihtiyaç duyduğu yüksek kaliteli tohum ve damızlığı üretmek olduğunu ifade etti.

“Kırsalda Bereket Projesi” ile üreticilere büyükbaş ve küçükbaş hayvan desteği sağladıklarını belirten Gezginç, “2 yılı ödemesiz 5 yıl vadeli Ziraat Bankası kredileriyle üreticimizin elini güçlendiriyoruz” diye konuştu.

Genel Müdür Dr. Hasan Gezginç’in değerlendirmelerinin ardından soru-cevap bölümüne geçildi.

Hayvancılık Daire Başkanı Uğur Aydın ve Strateji ve Geliştirme Daire Başkanı Ali Kısa’nın da katıldığı bölümün ardından toplantı sona erdi.