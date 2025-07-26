Altın fiyatlarında sınırlı bir geri çekilme yaşandığı görülüyor.

Gram altın, 4334,32 TL alış ve 4395,31 TL satış fiyatıyla işlem gördü. Çeyrek altın 7100,00 TL’den alınıp 7170,00 TL’den satıldı. Yarım altın için alış fiyatı 14.201,00 TL, satış fiyatı ise 14.340,00 TL olarak kaydedildi. Tam altın 28.315,00 TL’den alınırken, 28.548,00 TL’den satıldı. Daha büyük yatırımcıların ilgisini çeken gremse altın ise 70.525,00 TL alış ve 71.260,00 TL satış seviyesinde yer aldı. Has altın için alış fiyatı 4356,10 TL, satış fiyatı ise 4382,16 TL oldu.

Fiyatlarda önceki güne göre yüzde 0,14 oranında bir düşüş dikkat çekerken, gram altında 6,16 TL, çeyrek altında 10 TL, yarım altında 20 TL, tam altında 40 TL ve gremse altında 100 TL civarında değer kaybı yaşandığı gözlendi.