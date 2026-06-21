Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte su tüketimi yükselirken, büyükşehirlerden tatil bölgelerine kadar su giderleri vatandaşın bütçesini zorlamayı sürdürüyor. Baraj doluluk oranlarında geçen yıla kıyasla iyileşme görülse de, ne şebeke suyunda ne de içme suyunda beklenen indirim gerçekleşti. Vatandaş, hem musluk suyuna hem de kaynak suyuna daha yüksek bedel ödemek zorunda kalıyor.

Yüksek tüketimde fatura katlanıyor

Haziran ayı itibarıyla İstanbul’da konut aboneleri için su ve atık su toplam birim bedeli ilk kademede 61 lira olarak uygulanıyor. Konutlarda 16-30 metreküp arasındaki tüketimde bu tutar 93 liraya, 31 metreküp ve üzerindeki tüketimde ise 134,44 liraya yükseliyor. Ankara’da da konut aboneleri için ilk kademe bedeli 54,12 lira olurken, 16-30 metreküp arası tüketimde 75,78 lira, 30 metreküp üzeri tüketimde ise 98 lira seviyesine çıkıyor. İzmir’de ise 0-6 metreküplük ilk kademe için su ve atık su toplam birim bedeli 25 lira, 10 metreküpe kadar olan tüketimde ise 62 lira olarak uygulanıyor. Bu tablo, üç büyükşehirde de tüketim arttıkça vatandaşın faturasının katlandığını ortaya koyuyor.

Damacana 150 liradan başlıyor

Şebeke suyuna alternatif olarak kullanılan damacana suda da fiyatlar yüksek seyrini koruyor. İstanbul'da 19 litrelik damacana su 150 liradan başlıyor. Yaygın markalarda fiyatlar 170-210 lira bandındayken, iadesiz damacana su 240 liradan satılıyor. Ankara'da 19 litrelik damacana su fiyatları 170-190 lira bandında seyrediyor. İzmir'de ise damacana su fiyatları 185 liradan başlayıp 215 liraya kadar yükseliyor. Damacanası olmayan vatandaş için ilk alım maliyeti ise depozito ve iadesiz ürün farkıyla birlikte 300 liradan başlayıp 350 liraya kadar çıkıyor.

Tatil bölgeleri büyükşehirleri geçti

Yaz döneminde nüfusu katlanan Bodrum, Çeşme ve Marmaris gibi tatil bölgelerinde damacana su fiyatları, büyükşehirleri geride bıraktı. Bodrum’da 19 litrelik damacana su birçok markada 220-250 lira aralığında satılırken, Marmaris’te fiyatlar 200 liranın üzerine çıktı. Çeşme’de ise eve teslim damacana su fiyatları 220 liraya yaklaştı.

Pet şişe su da cep yakıyor

Tatil bölgelerinde sadece damacana değil, pet şişe su fiyatları da yükseldi. Büyükşehirlerde 5 litrelik pet suların fiyatı 35 liradan başlayıp 75 liraya kadar satılırken; Bodrum, Çeşme ve Marmaris'te aynı su 50-90 lira bandında raflarda yerini alıyor. Türkiye'den Cemal Kurt'un haberine göre, zincir marketlerde fiyatlar görece daha düşük seviyelerde kalırken, plajlar, turistik işletmeler ve sahil büfelerinde rakamlar daha da yukarı çıkabiliyor. Buralarda sadece 1,5 litrelik su 60 liraya satılabiliyor. Böylece yaz aylarında artan talep ve turizm hareketliliği, içme suyunu da tatil bütçesinin önemli kalemlerinden biri haline getiriyor.