Tekirdağ'da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tarım arazilerinde hasat hareketliliği başladı. Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olan kentte çiftçiler, aylar süren emeklerinin karşılığını almak için tarlalara yöneldi. Süleymanpaşa ilçesine bağlı Ortaca Mahallesi'nde başlayan arpa hasadıyla birlikte biçerdöverler geniş ekili alanlarda çalışmaya başladı.

Drone ile havadan görüntülenen hasat çalışmaları, Trakya'nın bereketli topraklarında oluşan sarı başak denizini gözler önüne serdi. Tarlalarda bir yandan biçerdöverler arpayı hasat ederken, diğer yandan çiftçiler de verim ve kaliteyi yakından takip ediyor. Bu yıl kış ve ilkbahar döneminde alınan yağışların ürün gelişimine olumlu katkı sağladığını belirten üreticiler, geçen yıllara göre daha yüksek verim beklediklerini ifade ediyor.

Yağışlar verimi artırdı

Arpa hasadının yapıldığı Süleymanpaşa ilçesine bağlı Ortaca Mahallesi sakinlerinden Gürol Bayrak, bu yılki verimden memnun olduklarını söyledi. Bayrak, 'Şuan gördüğünüz gibi arpa hasadı yapmaktayız. 2026 yılı ürününün ilk hasatları bitmek üzere. Yarıyı geçtik yağışlardan dolayı verimlerimiz gayet iyi. Allah verdi çok şükür. Fiyatılarımızda bir nebze memnun edici ama verimden dolayı memnunuz. Bütün çiftçilerimize hayırlı olsun. Bizim bölgemizde rekolte 500 ile 700 arasında değişiyor. Bu da gayet memnun edici çok şükür. Arpa hasadı yaklaştı bir hafta 10 gün sürer. Ondan sonra buğday başlar. Bizim buralarda 20-25 gün içerisinde hasat biter' dedi.

200 bin dekar alanda ekim

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy ise il genelinde yaklaşık 200 bin dekar alanda arpa ekimi yapıldığını belirterek, 'Bu yıl 140 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. Yağışların olumlu etkisiyle dekar başına ortalama 650-700 kilogram verim öngörüyoruz. Arpa fiyatları da kilogramda 12-12,5 TL seviyelerinde seyrediyor. Hasat sezonunun tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum' dedi.

Sırada buğday hasadı var

Arpa hasadının önümüzdeki günlerde tamamlanmasının ardından bölgede buğday hasadına geçilecek. Tekirdağ genelinde binlerce dekar alanda devam edecek hasat sezonunda çiftçiler, hem verimin hem de ürün kalitesinin yüzlerini güldürmesini bekliyor. Üreticiler, sezonun kazasız ve bereketli geçmesini temenni ederken, hasat mesaisinin önümüzdeki haftalarda yoğunlaşacağı belirtiliyor.